SKY – Un’altra Big di Serie A si inserisce per Lobotka: la situazione

Durante il consueto spazio dedicato al calciomercato in onda su Sky Sport, il giornalista Guido Barucco ha fatto il punto sui principali club di Serie A, rivelando di un forte interessamento del Milan per Lobotka, obiettivo numero 1 per il centrocampo del Napoli di Gattuso.

“Nella lista dei centrocampisti seguiti da Boban, Maldini e Massara c’è anche il nome di Lobotka, rivela l’emittente satellitatare, è un nome fatto questa mattina anche per il Napoli, che al momento pare essere in vantaggio in virtù di un’offerta pronta per il Celta Vigo pari a 18/20 milioni di euro. C’è però ancora distanza con il club spagnolo, nonostante il Napoli abbia già avuto i primi contatti con l’entourage del giocatore per convincerlo sul contratto e per convincere il club a lasciarlo andare. Il Milan è comunque più defilato perchè potrebbe permettersi solo un prestito con obbligo di riscatto e non ha preso ancora avviato i contatti con la squadra spagnola…”