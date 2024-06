Manassero su Buongiorno: “Nessuno è incedibile. Si sta apparecchiando la tavola per…”

Francesco Manassero, firma de La Stampa, ha parlato del futuro di Buongiorno e Bellanova a Tmw: “Quale futuro per i due gioiellini del Toro? Nessuno è incedibile. Per il centrale ci sono già state voci importanti e siamo solo a giugno. Sembra proprio che si stia apparecchiando la tavola per la cessione. Buongiorno, oltre ad essere cresciuto tanto, è diventato un simbolo e bandiera, sarebbe una grande perdita. Se proprio bisogna vendere qualcuno, opterei per Bellanova, un altro gioiello che probabilmente andrà via”.