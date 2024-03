La Georgia di Kvaratskhelia si qualifica agli Europei per la prima volta nella sua storia. La nazionale di Willy Sagnol batte la Grecia ai calci di rigore per il risultato di 4-2. E’ un risultato storico per la Georgia dopo la mancata qualificazione del 2016.

Nel video in esclusiva di MondoNapoli, si notano i festeggiamenti in Georgia, precisamente nella capitale Tbilisi. A fine partita, i tifosi hanno anche invaso lo stadio per festeggiare assieme ai calciatori questo grande successo.

Video: