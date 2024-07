ESCLUSIVA MN – Sparnelli: “Conte-Napoli matrimonio perfetto! Vi svelo a chi sarà ceduto Osimhen”

Massimo Sparnelli in esclusiva per MondoNapoli, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra e sul mercato. Queste le sue parole:

“Conte-Napoli è il matrimonio perfetto per rianimare un po’ l’ambiente che si era spento dopo la scorsa stagione terminata al decimo posto. Quest’anno sarà basato più sul lavoro esclusivo, con queste basi e per la media punti di Conte più alta tra gli allenatori in Serie A (2,16), il matrimonio non può che essere idilliaco. E’ importante sottolineare l’importanza del programma societario che è molto strutturato, anche l’importanza delle varie figure professionali come quelle di Oriali e di Manna, molto importanti a livello carismatico.

Con gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marin Buongiorno e forse Hermoso, abbiamo risolto i problemi difensivi dello scorso anno. Bisogna ripartire da nomi di questo tipo visto i 47 gol subiti la scorsa stagione. Osimhen per me, andrà al PSG perchè il Napoli senza la sicurezza di qualche club che pagasse la clausola, non avrebbe fatto l’accordo per il suo stipendio di 10 milioni. Per questo credo che non andrà al Chelsea o in Arabia. Tra le possibili sorprese del mercato potrebbe esserci Koopmeiners, considerando la situazione Di Lorenzo, il Napoli vuole dare fastidio alla Juventus. Koopmeiners è un profilo che piace tanto, l’Atalanta vuole 60 milioni cash, nonostante il suo sì ai bianconeri, non hanno liquidità e hanno bisogno di cedere. Potrebbe essere lui la sorpresa del mercato azzurro. In alternativa, potrebbe esserci Hojbjerg del Tottenham, che è sempre piaciuto a Conte e che riabbraccerebbe molto volentieri”.