Kvara, infortunio meno grave del previsto? Il georgiano è scatenato nei festeggiamenti negli spogliatoi

La Georgia si è qualificata per la prima volta agli Europei battendo ai calci di rigore la Grecia. Kvhicha Kvaratskhelia è uscito al minuto 109 del secondo tempo supplementare per un problema all’inguine. C’è stata subito grande preoccupazione soprattutto tra i tifosi del Napoli, visto l’importanza del georgiano per gli azzurri, soprattutto in vista dello sprint finale per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League.

Dopo il triplice fischio, sono iniziati i festeggiamenti della squadra, sia in campo e sia nello spogliatoio. La nazionale georgiana, ha condiviso un video proprio dei festeggiamenti, dove si riesce a vedere molto bene Kvaratskhelia, che esulta, salta e cammina senza alcun tipo di fastidio. Può essere forse un infortunio meno grave, per la speranza del Napoli.

Video festeggiamenti nazionale georgiana: https://www.instagram.com/reel/C4_X-GQrRuQ/?igsh=MTU2aHo2ZmI4NHIzbA==