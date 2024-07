EURO2024, La Spagna è Campione D’Europa per la quarta volta nella sua storia

La Spagna di De La Fuente batte l’Inghilterra di Southgate e conquista per la quarta volta nella sua storia il Campionato Europeo. Nei primi 45′ le due squadre hanno creato poco e si sono studiate, nella ripresa le Furie Rosse passano in vantaggio con Nico Williams su assist del solito Yamal, dopo il vantaggio la Spagna prende in totale controllo la gara.

Dopo qualche minuto il subentrato Palmer, realizza il gol del pari su assist di tacco di Bellingham, tiro nell’angolino dove Unai Simon non può arrivare. Al minuto 86 l’altro subentrato, Oyarzabal, con un tap-in facile facile, riporta in vantaggio gli spagnoli. Le Furie Rosse tornano a vincere l’Europeo, che mancava dal 2012.