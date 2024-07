EURO2024, Spagna-Francia 2-1: Yamal si prende la scena, furie rosse in finale

La Spagna di De La Fuente batte la Francia e vola meritatamente in finale di EURO2024, dove affronterà una tra Inghilterra e Olanda. Gli spagnoli passano subito in svantaggio grazie alla rete di Kolo Muani su assist di Mbappè, passano pochi minuti però, perchè al minuto 21 il gioiello del Barcellona Lamine Yamal realizza una rete straordinaria con il sinistro che bacia il palo e si insacca.

Dopo 4 minuti arriva il 2-1 con Dani Olmo con un tiro deviato in porta da Koundè. Delusione per Deschamps, che sicuramente in questo Campionato Europeo con la rosa a disposizione, avrebbe potuto fare molto di più.

La Spagna, proverà a riportare la coppa a casa, che manca dal 2012.