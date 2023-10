Come era già noto da tempo, l’Europeo del 2032 è stato assegnato a Italia e Turchia. Dovrebbe svolgersi in questo modo: la gara di apertura in Turchia, verosimilmente Istanbul, mentre la finale in Italia a Roma. I gironi verranno disputati nei due paesi e per quanto riguarda l’Italia si giocherà in cinque città diverse. L’Europeo del 2028 è stato assegnato a Regno Unito, Inghilterra, Galles, Scozia Irlanda del Nord e Irlanda.