Con una doppietta di Toko Ekambi il Camerun di Zambo Anguissa batte per 2-0 il Gambia e passa il turno in Coppa d’Africa. Il centrocampista del Napoli (in campo per 87 minuti) resterà dunque ancora indisponibile per mister Spalletti. La sua nazionale, dunque, affronterà la semifinale del torneo il 3 febbraio, contro la vincente di Egitto-Marocco.