UFFICIALE – Empoli, il post Ricci si chiama Verre: arriva in prestito dalla Sampdoria

Con Samuele Ricci pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino, l’Empoli ha già trovato il sostituto. Andreazzoli potrà contare sulla qualità ed esperienza di Valerio Verre, centrocampista polivalente proveniente dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Esploso a Verona qualche anno fa, il classe ’94 è stato uno dei perni dei blucerchiati sotto la gestione Ranieri. Quest’anno, tra qualche indisponibilità e il feeling mancato con D’Aversa, ha avuto poco spazio. Adesso riparte dalla Toscana e da una piazza come Empoli per avere maggior minutaggio e rilanciare la sua carriera.