Il Newcastle non bada a spese: già 100 milioni spesi per il mercato invernale

Da quando si è insidiato al nord del fiume Tyne, il fondo sauda PIF (Public Investiment Found) ha già le idee chiare: riportare il Newcatle al vertice del calcio britannico. Prima, però, stanno costruendo una squadra in grado di mantenere la categoria, visto che al loro arrivo, la squadra languiva nelle ultime tre posizioni della Premier League.

Per raggiungere questo primo obiettivo, sono arrivati il terzino Kieran Trippier dall’Atletico Madrid per 15 milioni e l’esperto attaccante Chris Wood dal Burnley per 30. Oggi è stato ufficializzato anche l’arrivo dell’eclettico mediano Bruno Guimaraes dall’Olympique Lyon che porta a 100 i milioni spesi per questa sessione di calciomercato. Non è finita qui: viste le difficoltà ad arrivare al difensore del Siviglia Diego Carlos, le Magpies hanno chiuso per il difensore Dan Burn del Brighton. Inoltre, si puntano le stelle Dele Alli ed Eddie Nkethiah per dar vita ad un progetto dal grande avvenire.