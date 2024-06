Luciano Spalletti, ct della Nazionale Italiana, durante l’inaugurazione di “Casa Azzurri” (luogo dove i tifosi potranno riunirsi) ha preso parola con un messaggio in vista di Euro2024. Queste le sue parole:

“Se per essere pronti bisogna avere la testa piena di tutte le cose che servono per fare il bene della nazionale, se significa fare tutto per dire grazie per tutta l’accoglienza e il tanto amore che ci circonda, allora noi siamo pronti”.