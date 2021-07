LIVE – Il Napoli passa in vantaggio e raddoppia! Doppietta di Victor Osimhen in 1 minuto

Bastano solo 5 minuti ad Adam Ounas per entrare subito nel vivo del gioco! E’ proprio l’algerino infatti a rubar palla in fase di impostazione del Bayern ed a servire Osimhen. Il resto lo fa tutto l’attaccante nigeriano che piazza in diagonale il colpo vincente da circa 20m.

Il raddoppio è quasi in fotocopia, palla recuperata a centrocampo dal Napoli che avanza con Ounas. E’ proprio l’algerino a servire nuovamente l’assist vincente per Osimhen che da dentro l’aria non sbaglia il goal del 2-0.

Da segnalare altri due cambi con Spalletti che ha inserito Gaetano e Zanoli per Zielisnki e Malcuit.