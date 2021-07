Il Napoli continua la ricerca del terzino sinistro. Il nome più caldo è sempre quello di Emerson Palmieri, esterno in forza al Chelsea e nel giro dei convocati della Nazionale Italiana.

Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Luciano Spalletti ha fatto due richieste precise al presidente De Laurentiis: Emerson Palmieri per la fascia e Vecino dell’Inter per il centrocampo. Per la mediana è stato invece confermato Lobotka, che non è più sul mercato.