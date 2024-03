Come riporta TuttoSalernitana, Dia sarebbe ritornato sui suoi passi e chiesto scusa all’intero gruppo. Nelle prossime ore dovrebbe incontrare i vertici per capire cosa fare. Si pensa già ad una possibile convocazione contro il Bologna. Naturalmente la sua cessione in estate resta un dato di fatto con la Salernitana che spera di recuperare i 12 milioni per averlo riscattato dalla sua passata squadra, il Villareal.