Ufficiale – tegola per Juve, lesione al bicipite femorale per Alex Sandro

Tegola per la Juventus che perde per infortunio Alex Sandro. Il difensore si era infortunato ieri in allenamento e oggi è arrivato l’esito degli esami che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro.

Ecco la nota della Juventus:

“In seguito all’infortunio rimediato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e ripeterà gli esami strumentali tra quindici giorni per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.