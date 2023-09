Thiago Motta è pronto ad integrare nel suo Bologna Alexis Saelemaekers in vista della sfida contro il Napoli. L’esterno belga, arrivato dal Milan, ha intensificato i carichi di lavoro dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia. Con i partenopei non sarà titolare visti i pochi allenamenti che ha svolto, ma il suo recupero permette al tecnico dei felsinei di disporre di una freccia in più nell’arco. A riportare è la testata Il Resto del Carlino.