UFFICIALE – Il Frosinone annuncia il suo nuovo allenatore: è una vecchia conoscenza della Serie A!

“Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato ad Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Il tecnico, nativo di Pescara, ha firmato un accordo che lo legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza”. Questo è quanto si legge nel comunicato con cui il Frosinone annuncia il suo nuovo allenatore.

Il Frosinone è ritornato in Serie A dopo la retrocessione della stagione 2015/2016. Il club ha raggiunto la matematica promozione battendo 3-1 la Reggina a 3 giornate dal termine lo scorso 1° maggio. Sarà la terza volta in Serie A per la squadra ciociara. Anche Di Francesco è già stato in Serie A allenando, fra le altre, Roma, Sampdoria e Verona. Adesso nel suo curriculum dovrà aggiungere anche il Frosinone.