Il Napoli, nei prossimi giorni, vedrà arrivare il bonifico dal Bayern Monaco con un’unica soluzione di pagamento, per quanto riguarda il cartellino di Kim Min-Jae, difensore che dopo un anno lascerà il club azzurro.

La società è alla ricerca di un sostituto da prendere, che sia quantomeno simile a lui nelle caratteristiche: dunque, un difensore fisico, rapido e bravo a giocare in campo aperto.

I nomi sono tre: piace molto Scalvini dell’Atalanta, ma in un colloquio tra ADL e i Percassi la valutazione che ne è stata fatta è di 40 milioni; in seconda battuta, si andrà sul mercato estero, dove piacciono il giapponese Itakura del Borussia M. e Le Normand, giovane difensore franco-iberico, che ha guidato la Real Sociedad in Champions.