E’ terminata la sfida tra Monza e Sampdoria, il posticipo serale delle 20:45 e ne è uscita una gara spettacolare, piena di emozioni, in cui c’entra anche il Napoli.

La gara è terminata 2-2, ed è un punto che non serve troppo, soprattutto ai doriani: c’entra il Napoli in quanto per gli ospiti ha siglato una doppietta Gabbiadini, ex Napoli, portando la sua squadra per due volte in vantaggio.

Ma, il Monza ha recuperato entrambe le volte, e il protagonista per i brianzoli è stata Petagna, che ha prima siglato il goal del pareggio e poi, al 99′, si è conquistato un rigore, siglato da Pessina sullo scadere.