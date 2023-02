Raffaele Auriemma, giornalista che segue da vicino il Napoli, ha parlato ed è intervenuto a “Pressing” nel corso della puntata di ieri, andata in onda su Italia 1.

In particolare, il giornalista partenopeo ha voluto esaltare le caratteristiche di Osimhen, ma ha anche parlato del suo futuro e di quello che potrebbe succedere in estate.

“Il Napoli si sta godendo un Osimhen straordinario, per il quale qualche paperone offrirà in estate più di 100 milioni e allora potrebbe andare via. In tal caso, il Napoli si sta già cautelando e tra i tanti nomi che sta valutando, uno già sta conoscendo il nostro campionato: è Hojlund dell’Atalanta, che Giuntoli sta visionando”.