Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”, ieri è intervenuto a “Pressing“, sulle frequenze di Mediaset e ha detto la sua sulla battuta di Spalletti, che ha detto di voler “raddoppiare e puntare alla Champions”.

Per il direttore del quotidiano è impossibile per la squadra di Spalletti puntare alla vittoria della Champions, per tutta una serie di motivi che ha elencato:

“Credo che il Napoli non possa vincere la Champions: il Napoli deve vincere lo Scudetto, ma per la Champions è complicata. In questo torneo non vince la più forte, ma vince la squadra che si dimostra più in forma e occorrono tutta una serie di fattori per vincerla, tra cui un peso politico non indifferente che un club piccolo a livello europeo come il Napoli non ha”.