Il giorno di Pasquetta, ci sarà un big match importante tra due tecnici che si stimano, che hanno allenato la stessa piazza, e che sono molto bravi ad essere identitari e a diventare dei leader delle piazze dove allenano: Spalletti e Mourinho.

Ebbene, Mourinho ha tremato nella trasferta in Norvegia per via dell’infortunio di Mancini, ma il giocatore dovrebbe tornare disponibile per la trasferta di Napoli che ci sarà tra una decina di giorni: infatti, gli esami hanno escluso lesioni e dunque già giovedì prossimo Mancini potrebbe schierare in campo.

Fonte: TMW.