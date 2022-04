Ai microfoni di Radio Punto Nuovo show, programma di Umberto Chiarello, ha parlato Andrea Santoni, giornalista che segue la Fiorentina e che ha parlato degli ultimi dubbi di Italiano in vista della trasferta partenopea. Queste le sue ultime parole:

“La Fiorentina ha 50 punti, 20 punti in più dello scorso anno. Arrivare a questo punto del campionato con questo bottino non era immaginabile; ma ci sarà una defezione importante come Torreira. Al suo posto gioca Amrabat; mentre in attacco, Italiano deve sciogliere il ballottaggio tra Piatek e Cabral, ma Piatek è infortunato e ha ancora qualche difficoltà a trovare la condizione”.