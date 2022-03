Dopo Spalletti, anche Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole in vista della gara di domani:

Cosa darebbe perché un suo ragazzo che è un po’ in difficoltà segnasse il goal vittoria domani?

“Non mi importa, non darei nulla e credo neanche i miei giocatori”.

Neanche Lasagna?

“Kevin sta facendo bene. Gli attaccanti vivono per il goal, ma sono contento di lui, così come sono contento degli altri. C’è un gruppo che domani giocherà una bella partita. Abbiamo avuto dodici marcatori diversi, e credo che anche gli attaccanti firmerebbero per vincere con un goal di un difensore”.

Si sente l’arbitro dello Scudetto, dato che dovete affrontare sia Inter, sia Napoli che Milan?

“No, penso solo alla mia squadra”.

Ci fa un punto sull’infermeria?

“Abbiamo avuto qualche problema inaspettato, ma fa parte del calcio. Ancora dobbiamo verificare chi sarà a disposizione. Qualcuno è infortunato e qualcuno ha l’influenza, ma alla fine saremo a disposizione in 13, forse in 14. Poi porteremo qualche Primavera, ma per me non cambia nulla”.

Domani affrontate il Napoli. Cosa vuol dire per voi giocare questa gara con lo stadio pieno?

“Il Napoli ha tanti giocatori forti, Spalletti è uno dei miei preferiti. I giocatori hanno capito che gara dobbiamo fare: domani sarà una gara importante, che ci può dare tante cose. Siamo anche contenti perché il Bentegodi sarà pieno e ci fa piacere, si vede che con il lavoro abbiamo conquistato i tifosi. E domani non vogliamo fare brutta figura”.

All’andata giocò Casale a sinistra. Può essere un’opzione con la defezione di Lazovic?

“Ci sono due o tre soluzioni, anche qualcuna a gara in corso”

Vedere lo stadio pieno è un segnale di stima nei vostri confronti?

“E’ una dimostrazione di stima e fiducia per tutto il club. A me piace vedere connessione tra un club e i suoi tifosi, perché con i risultati si crea una bella atmosfera”.

Spalletti ha detto che per il Napoli è una gara fondamentale

“E’ giusto che lo dica, io parlo per il Verona e dico che domani dobbiamo andare in campo a giocare”.

Osimhen è l’attaccante più forte della Serie A?

“No. E’ uno dei più forti, ma il più forte è Vlahovic”.

Domani il Napoli si gioca il tutto per tutto

“Non voglio parlare troppo della squadra; ho già detto cosa penso di loro, ma parliamo del Verona”.

Come sta Praszelik?

“Lui verrà in panchina domani, ha fatto due allenamenti con noi. Non gioca da un mese, non credo potrà fdarci una grande mano, ma siamo contenti del suo rientro”.

Quanti minuti può giocare Frabotta?

“30 minuti”

Cos’ha visto in Flakus?

“Da tanto tempo due o tre giovani si allenano con noi, a me i giovani piace farli giocare e se sono bravi li metto in campo”.

In questo periodo, cosa l’ha colpita di più?

“Anche se è scontato dirlo, mi ha colpito la disponibilità dei giocatori che mi seguono tutta la settimana. Credo che quello sia il segreto per fare bene“.

Per lei Lasagna è una seconda punta o trequartista?

“Il nostro trequartista è una seconda punta, ovvero Caprari, mentre Barak ha caratteristiche diverse. Lasagna può anche giocare esterno”.