Antonin Barak è ancora in dubbio per la sfida contro il Napoli. A riportarlo è il Corriere di Verona, che sottolinea come il centrocampista ceco sia in fase di recupero dalla contusione all’anca che lo ha costretto a restare out nella sfida con la Fiorentina. Oggi pomeriggio mister Tudor prenderà una decisione definitiva, pronto Lasagna in caso di nuovo forfait.