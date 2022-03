Napoli Primavera, finale beffa per gli azzurrini: l’Empoli acciuffa il pari al 95esimo

Il Napoli Primavera di Frustalupi esce clamorosamente beffato dalla partita con l’Empoli, che sino all’83esimo minuto sembrava aver in pugno. Bottino povero per gli azzurrini, che erano andati in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Coli Saco e D’Agostino.

Black out azzurro nei 10 minuti finali, con i toscani che hanno prima accorciato le distanze all’83esimo e poi in pieno recupero, al 95esimo, hanno acciuffato il pareggio grazie al goal del pari di Guarino che stacca altissimo e batte Idasiak.