Il Napoli studia e inizia a progettare la rosa del prossimo anno, che dovrà essere una rosa ringiovanita e abbastanza fresca, come anagrafe dei giocatori che saranno a disposizione di Luciano Spalletti.

Per questo motivo, la dirigenza, con in testa Giuntoli, pensa, guarda e valuta anche elementi del settore giovanile, che si stanno destreggiando bene nei campionati professionistici, come Gaetano e come Zerbin.

I due potrebbero rientrare dai prestiti in B, alla Cremonese e al Frosinone, e potrebbero anche essere parte integrante della futura rosa del prossimo anno.

Fonte: Gazzetta.