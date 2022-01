La Roma di Josè Mourinho viene da 1 punto in 3 partite e deve cercare di fare punti per non mollare definitivamente la zona Champions; oggi, allo stadio, gioca in casa contro un Cagliari che viene da 2 vittorie di fila e che Mazzarri ha saputo rialzare.

Nei padroni di casa, Mourinho schiera subito Sergio Olivera dall’inizio, mentre a sinistra gioca Felix Afena-Gyan, al lato di Tammy Abraham. Defezione nel riscaldamento per Pellegrini, per cui al suo posto gioca Veretout. Nel Cagliari, Mazzarri schiera Pereiro dal primo minuto, con Joao Pedro e Pavoletti in attacco. In difesa, debutta Goldaniga al centro della difesa.

Queste le formazioni ufficiali: