Nicolò Schira, esperto di mercato per La Stampa, ha fatto il punto su una notizia di mercato che riguarda il Napoli; infatti, il mercato degli azzurri sembra non essersi interrotto con l’arrivo di Tuanzebe, ma in difesa potrebbe arrivare un altro innesto.

Infatti, nelle scorse ore si è diffusa una voce che vede gli azzurri interessati a Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell’Ajax che potrebbe arrivare a gennaio, anche se la trattativa è difficile.

Ebbene, Schira aggiunge a questa notizia un ulteriore dettaglio: infatti, il Napoli vorrebbe Tagliafico per soli 6 mesi, in quanto l’obiettivo per l’estate è Fabiano Parisi dell’Empoli, giovane talento che si sta mettendo in mostra in questo campionato.

Il tweet: