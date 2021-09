La Zona Cesarini diventa zona Spalletti: molti gol nei finali di gara

Il Napoli è la squadra che ha raccolto più punti nel quarto d’ora finale dei match, e ciò è avvenuto sia in Serie A (Genoa e Juventus) che in Europa League (Leicester). La cosiddetta zona Cesarini potrebbe essere quasi rinominata zona Spalletti, scrive La Gazzetta dello Sport. La rosea spiega questa statistica con il lavoro del tecnico toscano, che oltre a lavorare sulle gambe sta lavorando anche sulla testa dei giocatori, ai quali ha inculcato un’idea precisa di gioco e di atteggiamento da avere nella gara che non per forza deve essere bello, ma concreto.