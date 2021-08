Stando a quanto riportato da Il Messaggero, l’obiettivo più vicino all’Inter per il reparto offensivo è Joaquin Correa della Lazio. L’attaccante argentino non rientra nel progetto del club biancoceleste mentre Inzaghi lo vuole portare a Milano. Si presume che il calciatore possa arrivare dopo Ferragosto, ma Lotito non lo cederà per meno di 30 milioni più bonus. D’altro canto il calciatore spinge ed è sempre più convinto di vestire la maglia nerazzurra. Le proposte iniziali di Lotito erano di 40 milioni, ora può cederlo dunque con uno sconto.