UFFICIALE – Roma-Atalanta, le scelte di Fonseca e Gasperini: i dettagli

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i giallorossi e l’Atalanta. I bergamaschi vogliono raggiungere il secondo posto in classifica e consolidare la qualificazione alla prossima Champions League dopo la grande vittoria con la Juventus. Per farlo, Gasperini si affida ai suoi uomini migliori con Muriel che tornerà ad essere l’arma letale da schierare a partita in corso. Di seguito le scelte di Fonseca e Gasperini, per il match delle 18:30:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi; Ilicic, Zapata.