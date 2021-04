Colombo: “La Juve ne esce male. Nasi pronto per sostituire Agnelli”

Durante la trasmissione “Punto Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Monica Colombo. Di seguito le parole rilasciate dalla giornalista del Corriere della Sera:

“Non escludo che club come Genoa e Roma facciano causa ad Agnelli per aver fatto perdere loro molti soldi. Sicuramente l’iniezione di liquidità avrebbe dato una grande mano alle società che avrebbe permesso un cambio tra i vertici nella Lega e un ambiente più sereno. Agnelli era uno dei principali promotori della Superlega e questo lo imbarazza perché trattava per i fondi del campionato italiano ma giocava su un altro tavolo in realtà. Il patron della Juve è riuscito nell’impresa di mettersi contro l’Eca, Ceferin e alcuni presidenti della Serie A. La Juve ne esce male, e pare che Alessandro Nasi sia pronto per sostituirlo“.