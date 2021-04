Agostinelli: “Mertens titolare tutta la vita”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte è intervenuto Andrea Agostinelli. Di seguito le parole rilasciate dall’allenatore sulla partita di stasera:

“Napoli-Lazio? Negli spareggi conta solo una cosa: vincere e non perdere mai. Se il Napoli perdesse la Lazio va a +1 con il recupero da Torino da giocare. Le due squadre si studieranno, credo che chi perde stasera è fuori dalla lotta per la Champions League. La sconfitta del Milan è una occasione per le squadre, a oggi tutte le squadre possono arrivare seconde“.

“Il centrocampo della Lazio è tra i più forti del nostro campionato. La Lazio ha vinto ma non è mai stata costante a livello di rendimento. Senza Demme, Bakayoko dovrà fare una grande partita. Il Napoli arriva a questa partita con il morale alto, la Lazio sta facendo punti ma non sta giocando bene. Mertens se sta bene deve partire titolare senza pensarci, Osimhen può essere devastante in campo aperto anche se non avendo continuità potrebbe non avere la giusta fiducia“.