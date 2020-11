Videochiamate e droni: così Pioli prepara la sfida contro il Napoli da casa

Pur essendo una partita di cartello, che stabilirà la vetta della classifica, Napoli-Milan vedrà molti assenti, sia da un lato che dall’altro. Ai rossoneri mancheranno sia l’allenatore Stefano Pioli che il suo vice: entrambi risultati positivi al coronavirus.

Ne scrive oggi Il Corriere dello Sport, che racconta come Pioli sta preparando la partita del San Paolo, in isolamento:

“Stefano Pioli osserva il suo Milan a distanza. L’allenatore rossonero, positivo al Covid e dunque in isolamento a casa, grazie al supporto tecnologico messo a disposizione dal club sta provando ad essere virtualmente presente alle sedute d’ allenamento. L’utilizzo di droni e video live permettono al tecnico di osservare le esercitazioni dei suoi ragazzi, e successivamente di avere con Daniele Bonera un confronto sul lavoro da sviluppare in questi giorni a Milanello. Mentre venerdì e sabato quando ci saranno tutti i giocatori, tornati dai vari impegni con le rispettive nazionali, Pioli potrà anche intervenire durate gli allenamenti per gli accorgimenti tattici. Sono previsti anche colloqui individuali con i giocatori sempre attraverso programmi di video chiamate, in attesa che il suo tampone e quello del vice allenatore Murelli si negativizzi nei prossimi giorni“.