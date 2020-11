Tuttosport – In extremis Osimhen potrebbe essere convocato per il Milan, ieri terapie extra a domicilio

Il Napoli sta tentando in tutti i modi di poter convocare Victor Osimhen per la gara di domenica, almeno per portarlo in panchina. Come riportato dall’edizione di Tuttosport, ieri il nigeriano ha effettuato terapie extra grazie ad un terapista che l’ha raggiunto a casa cercando di accelerare i tempi di recupero.

L’attaccante sente ancora dolore al braccio e non riesce a muoverlo, qualche sessione di allenamento in più potrebbe aiutare per vederlo domenica al San Paolo. Anche il calciatore vuole esserci, a tutti i costi.