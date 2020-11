Tuttosport – Milik vuole partire, l’Inter può affondare a gennaio solo dopo alcune cessioni

Arek Milik vorrebbe andare via per rilanciarsi, vista la situazione a Napoli. L’attaccante ad oggi non ha disputato nemmeno un match ufficiale e non sarà così per tutta la prima parte di stagione fino a gennaio. Ad oggi una delle squadre più interessate all’attaccante polacco è l’Inter di Antonio Conte, che ha bisogno di rafforzare il reparto offensivo dopo gli infortuni di alcuni calciatori.

Di questo argomento oggi ne parla con dettaglio Tuttosport, secondo cui il Napoli non svenderà il polacco e chiederà una cifra intorno ai 20 milioni:

“Ovviamente non sarà semplice trattare con De Laurentiis che in estate chiedeva 25 milioni. Ora il prezzo calerà, vista la scadenza di contratto più vicina e quattro mesi senza gare ufficiali in azzurro, ma il presidente del Napoli difficilmente esporrà un prezzo di saldo.“

“L’Inter non intende spendere 20 milioni, inoltre per mettere sul piatto un’offerta concreta sarà comunque necessario prima vendere giocatori come Vecino (che piace a Gattuso, ma anche al Torino), Eriksen e magari Nainggolan se non dovesse convincere Conte da qui a Natale.”

Milik vuole lasciare Napoli, a tutti i costi. Si attendono sviluppi.