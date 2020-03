Si è da poco conclusa Cagliari-Roma, match valido per la 26esima giornata di Serie A. I giallorossi si impongono sulla squadra sarda per 4-3 grazie alla doppietta di Kalinic e ai gol di Kluivert e Mkihtarian. Per la squadra di casa in gol Joao Pedro, doppietta, e Gaston Pereiro.

Roma che torna a +6 sul Napoli.