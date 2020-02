L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha commentato le decisioni del Consiglio dei Ministri nella conferenza stampa in vista del match contro l’Atalanta, partita alla quale è stato permesso l’ingresso ai tifosi della Dea.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Rinvio? Come al solito in Italia si prendono alcune decisioni senza senso e senza logica. Una decisione del genere tutela solo quelle 4/5 squadre che hanno degli interessi. Bergamaschi a Lecce? Le regole dovrebbero essere uguali per tutti, ma mi astengo dal commentare ulteriormente altrimenti qualche permaloso potrebbe lamentarsi”.