All’Artemio Franchi di Firenze è appena terminata Fiorentina-Torino, anticipo delle 18:00 valido per la ventunesima giornata di Serie A. La gara tra le due compagini finisce sullo 0-0. Partita abbastanza combattuta e molto equilibrata, anche grazie ad un superbo Dragowski, il quale para il rigore calciato da Criscito al 15′ minuto del primo tempo. I Viola si portano al 12esimo posto a 25 punti (Napoli per ora superato a 24), mentre il Grifone guadagna un buon punto in un campo difficile.