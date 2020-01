A causa dell’imminente arrivo di Politano, Amin Younes è stato praticamente tagliato fuori dal progetto di Gennaro Gattuso. L’esterno tedesco è oggetto di desiderio di tante squadre di Serie A, tra cui anche il Parma, che si è inserito nelle ultime ore. D’altro canto, però, la Sampdoria ha già l’accordo con De Laurentiis, raggiunto in occasione dell’incontro per Tonelli. Sull’ex Ajax ci sono anche Genoa e Torino, ma attualmente i blucerchiati sono in vantaggio. Lo riferisce Tuttosport.