EuroRivali – Il nuovo Barça targato Setién cade contro il Valencia

Dopo aver rischiato di uscire dalla Coppa del Rey per mano di una squadra di terza divisione spagnola, quest’oggi il Barcellona targato Quique Setién cade e probabilmente perde il primo posto condiviso da mesi con il Real Madrid. I balugrana vanno in svantaggio dopo soli tre minuti a causa di una deviazione di Jordi Alba, mentre verso lo scadere del secondo tempo incassano il gol del 2-0 firmato Maximiliano Gomez. Grazie a questa vittoria, il Valencia si porta a -1 dal terzo posto, per ora occupato dall’Atletico Madrid.