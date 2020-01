Il giornalista Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al match contro la Juventus e al ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Mi aspetto continuità di prestazione, servono i nervi d’acciaio in partite del genere. La Juve soffre in difesa, non si deve essere rinunciatari”. Si sta montando tutto un’attesa mediatica. Il tifoso del Napoli non ha bisogno di suggerimenti su come deve comportarsi”