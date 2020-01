La squadra di Antonio Conte dimostra anche stasera di essere in gran forma. Arriva dopo solo 23 secondi il goal di Romelu Lukaku che approfitta di un banale errore in difesa e spiazza Olsen sbloccando la partita. Raddoppia poi Borja Valero che sta dimostrando d’essere davvero in forma. Al ’28esimo c’è un episodio molto dubbio in area di rigore che però non viene analizzato dalla Var. Ricordiamo che la vincente tra Inter e Cagliari sfiderà la vincente tra Fiorentina e Atalanta.