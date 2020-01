Coppa Italia, sarà la Lazio la prossima avversaria del Napoli

La Lazio riesce a battere la Cremonese in una partita alquanto semplice per gli uomini di Inzaghi. La squadra romana cala il poker con le reti di: 10′ Patric, 26′ Parolo, 58′ rig. Immobile, 89′ Bastos e approda ai quarti di finale dove sfiderà nuovamente il Napoli. Sarà un buon banco di prova per la squadra di Gattuso, che potrà riscattarsi dall’ultima sconfitta subita, sconfitta quasi ingiusta, arrivata dopo una discreta prestazione della squadra per un errore del portiere Ospina. La Lazio è una delle squadre più in forma in questo periodo, riuscire a ritrovare la vittoria ai quarti potrebbe infondere la giusta carica agli uomini di Gattuso.