Scintille tra Verdi e Mazzarri al momento del cambio: è accaduto questo durante Torino-Bologna

Il Torino di Walter Mazzarri sta mostrando segnali di ripresa nelle ultime settimane risalendo anche diverse posizioni in classifica. I granata hanno ottenuto un successo anche oggi e devono parte dei loro successi al miglioramento delle prestazioni di un Simone Verdi che all’inizio della sua nuova avventura è apparso in estrema difficoltà.

Proprio l’ex giocatore del Bologna durante la partita contro la sua ex squadra è stato protagonista di un episodio spiacevole poiché al momento del cambio intorno al sessantesimo minuto, ha reagito male alla sostituzione lanciando una bottiglia a terra con forza e dirigendosi direttamente negli spogliatoi senza seguire il match dei suoi compagni in panchina. Scintille dunque tra i due ex Verdi e Mazzarri.