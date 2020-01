Come riportato da Il Mattino, Dries Mertens, tornato in Belgio da una settimana a causa di un problema agli adduttori, si è sottoposto a delle cure da parte del suo fisioterapista in modo da tornare al più presto a disposizione di Rino Gattuso in vista del girone di ritorno. Per il momento non sono state rilasciate dichiarazioni da parte dello staff medico, la cosa certa è che l’attaccante belga tornerà a breve ad allenarsi con la squadra.