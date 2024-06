Luciano Moggi, ex dirigente, ha parlato di Conte ai microfoni di Campi Flegrei tv: “ADL ha fatto benissimo a prendere Conte per rilanciare il suo Napoli. Lo reputo uno dei migliori allenatori in circolazione, va dato merito al Presidente. Si può tornare a vincere? Dove va Conte si è competitivi e penso che questa cosa posso succedere anche agli azzurri”.