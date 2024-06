Tmw – Polito lascia il Bari, non sarà più il direttore sportivo

La SSC Bari annuncia che Ciro Polito non sarà confermato come Direttore Sportivo della Prima Squadra per la prossima stagione. Ecco la nota ufficiale del club: “Al dirigente campano va un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione alla causa biancorossa dimostrati in questi tre anni di collaborazione culminati con una promozione in Serie B e una finale Playoff per la massima serie, unitamente ai migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni, sportive e non” si legge nella nota ufficiale del club di De Laurentiis.